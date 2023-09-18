В Новороссийске у семьи украли ограждения с могил пяти родственников

В Новороссийске у одной семьи сняли ограждения с могил пяти родственников. Как сообщает издание «Новороссийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Новороссийску, организована проверка.

О краже в полицию, службу 112 и главе поселка сообщила родственница захороненных людей. Женщина также была на приеме у главы Новороссийского района, который потребовал ускорения поисков. Однако виновника так и не нашли.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств происшедшего, а также причастных к данному деянию лиц»,— отметили в полиции.

Татьяна Ручкина

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