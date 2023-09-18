В Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля

Полиция Санкт-Петербурга задержала 38-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге двух автомобилей в Парголово, сообщила «Фонтанка».

В ночь на 16 сентября в полицию Выборского района поступил звонок о пожаре — горели два автомобиля, припаркованные у дома 10, корпус 1 по Тихоокеанской улице. Впоследствии выяснилось, что это Volvo V60, который оценивается в 4 млн руб., и Opel Mokka стоимостью 1,5 млн руб. Первая машина сгорела полностью, вторая частично.

В ночь на 17 сентября полиция задержала в Парголово мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ ). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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