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«Окская судоверфь» построит судно с возможностью безэкипажного судовождения

АО «Окская судоверфь» впервые в России построит судно с использованием отечественного оборудования для автономного (безэкипажного) судовождения. По данным ФГУП «Росморпорт», которое выступает заказчиком строительства, оборудование будет установлено на судне-сборщике загрязненных нефтепродуктами вод проекта RST-38. Планируется, что судно-сборщик в дальнейшем будет работать в морском порту Петропавловск-Камчатский.

Закладка киля судна состоялась 31 августа 2023 года, срок окончания строительства — июнь 2025 года.

В ФГУП «Росморпорт» отмечают, что внедрение радионавигационного оборудования для дистанционного управления судном на этапе его строительства позволит наработать необходимые компетенции в области создания автономных судов как специалистам АО «Окская судоверфь», так и производителям соответствующих систем и оборудования.

По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы для дальнейшего взаимодействия по вопросам оснащения судов-сборщиков отечественной аппаратурой для автономной навигации.

Первое судно проекта RST-38 строится на АО «Окская судоверфь» для Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Второе судно этого проекта строится для нужд Северо-Восточного бассейнового филиала предприятия. В ближайшее время ожидается его спуск на воду. Передача обоих судов заказчику планируется до конца текущего года.

Андрей Репин

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