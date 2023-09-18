В Екатеринбурге начался суд над группой, обвиняемой в похищении людей

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела преступной группы, членов которой обвиняют в вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), похищении людей (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). На скамье подсудимых пять человек.

По версии следствия, организатором преступной группы является Ренат Ниязов, обладавший авторитетом перед остальными. В сентябре 2022 года участники группы выманили жертву из собственной машины и подбросили туда пакет с «неустановленным веществом белого цвета».

Затем Глеб Васильев (тогда действующий сотрудник Управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу), представившись сотрудником полиции, вместе с другими членами группы обыскал машину. Угрожая уголовным делом по факту обнаружения наркотиков, они начали вымогать у жертвы 250 тыс. руб. У потерпевшего денег не оказалось, поэтому его отпустили с обязательством выплатить долг. Другой участник группы Глеб Белых предложил одолжить ему назначенную сумму, и в качестве залога забрал его машину.

Другой эпизод касается вымогательства у новой жертвы 500 тыс. руб. Участник группы Константин Марков под предлогом предложения о работе курьером заманил потерпевшего в свой дом и передал пакет с деньгами, назвав это зарплатой.

Семен Шолев, Глеб Белых и Глеб Васильев поймали жертву и начали угрожать ей возбуждением уголовного дела по факту хищения денег. Потерпевший отдал золотую цепочку с крестом стоимостью 151 тыс. руб.

Из обвиняемых полностью свою вину признал только Глеб Васильев, остальные признали ее лишь частично.

Преступную группу задержали 10 ноября 2022 года. Подробности самого задержания следствие не раскрыло. Следующий суд состоится в понедельник, 25 сентября.

Виталий Красиков

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