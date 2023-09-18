В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали три человека

На 91 км трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановическом районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадали три человека, в том числе два пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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Авария произошла около 11:00 в понедельник, 18 сентября. По предварительным данным ГИБДД, 74-летний водитель Lada начал разворачиваться с обочины в неустановленном месте. Он не предоставил преимущество в движении машине марки Changan под управлением 51-летнего водителя, который двигался в направлении Екатеринбурга со стороны Богдановича.

Пострадавшие 75-летняя пассажирка Lada, водитель Changan и 74-летний пассажир госпитализированы в хирургическое отделение Богдановической ЦРБ. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Полина Хабарова

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