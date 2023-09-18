Эксперты: «Краснодар» показал результативную игру в восьмом туре

Футбольный клуб «Краснодар» показал результативную игру по итогам восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.

«То, что "Краснодар" настроился в этом сезоне на титул, очевидно. По крайней мере, бежать в атаку ради красивого футбола при нынешнем наставнике Владимире Ивиче южане перестали, и на первый план все-таки вышел результат»,— сообщает эксперт.

Однако этап «быки» завершили ничьей в Грозном на встрече с «Ахматом» 16 сентября (1:1). Господин Осипов отметил, что утрата очков с соперником классом ниже может помешать команде получить чемпионский титул.

После победы петербуржского «Зенита» над «Рубином» в Казани (3:0) сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» на одно очко.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram