«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Биннофарм Групп» на уровне ruA и стабильный прогноз по рейтингу

Крупнейшее кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности фармацевтической компании «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.



ООО «Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний в России, консолидировавшая производственные площадки в разных регионах страны. Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, по итогам 2022 года компания входит в Топ-7 фармацевтических корпораций на розничном рынке и занимает 2-ое место среди отечественных производителей лекарственных препаратов.

С 2021 года компания представлена на российском рынке корпоративных облигаций, имеет кредитный рейтинг на уровне ruA («Эксперт РА»), прогноз по рейтингу – стабильный. Облигации «Биннофарм Групп» отмечены премией Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также получили высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и «Открытие Research».

ООО «Биннофарм Групп»