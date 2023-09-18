В Саратовской области на подростка завели уголовное дело за сбор дикой конопли

Сотрудники Марксовского межрайонного отдела СУ СКР Саратовской области занимаются расследованием уголовного дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических веществ или их аналогов в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) в Советском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 15 сентября 17-летний подозреваемый в поселке Степное оборвал дикорастущую коноплю, сложил в пакет и забрал с собой. Молодого человека задержали сотрудники местной полиции. После высушивания масса наркотика растительного происхождения составила 207,8 г, что представляет собой крупный размер.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Дарья Васенина

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