Уральская индустриальная биеннале запустила новый маршрут по Соколу и Кыштыму

Уральская индустриальная биеннале запустила новый однодневный арт-маршрут по поселку Сокол и городу Кыштым (Челябинская область). Тур включает в себя спектакль-прогулку «Сунгуль. Повесть о прошлом», посещение арт-объектов биеннале, а также паблик-арта в Кыштыме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Таначева / Коммерсантъ Фото: Анастасия Таначева / Коммерсантъ

Премьерный аудиоспектакль «Сунгуль. Повесть о прошлом» основан на мемуарах сотрудницы Лаборатории «Б» Аргенты Титляновой «Рассыпанные страницы». Спектакль рассказывает о том, как молодые ученые-химики работали на секретном объекте, исследовали радиоизотопы и их влияние на живые организмы. Драматургом спектакля выступила Ирина Васьковская, режиссером — Дмитрий Зимин, а продюсером — Елена Возмищева.

Экскурсию по зданию бывшего общежития проводит житель Снежинска и владелец здания Алексей Липатников. Здесь расположены выставки и инсталляции арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале, в том числе — экспозиция Павла Отдельнова «Звенящий след». Тема выставки — цена, которую пришлось заплатить людям, в силу разных обстоятельств оказавшихся вовлеченными в «Атомный проект» и испытавшими на себе его последствия. Экспозиция занимает 21 комнату, в них — копии работ Павла Отдельнова, поскольку температура воздуха не позволяет расположить здесь оригиналы работ, выполненных масляными красками.

На первом этаже находится «Лаборатория А». Это небольшая экспозиция, посвященная авангардизму и автору проекта зданий общежития и клуба Химика, архитектору Георгию Голубеву.

В Кыштыме пройдет экскурсия по паблик-арт-объектам, созданным горожанами во время обучения в Молодежной школе паблик-арта, также организованной Уральской индустриальной биеннале. Под руководством художников и краеведов молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет исследовали родной город, его среду и историю, осваивали методы тактического урбанизма и современные художественные практики.

Стоимость участия в маршруте — от 2,5 тыс. руб. В стоимость включено посещение поселка Сокол с экскурсией и аудиоспектаклем «Сунгуль. Повесть о прошлом», экскурсия по Кыштыму, питание, трансфер из Екатеринбурга.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства существует с 2010 года. В рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале, которая проходила в Екатеринбурге со 2 октября по 5 декабря 2021 года, были организованы экскурсия в арт-резиденции: «Тагильская школа. Художники и явления» (Нижний Тагил), «Северный поток» (Полевской), «Звенящий след» (Сокол) и другие. Темой 6-й биеннале стала измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий». В мероприятиях биеннале поучаствовали более 50 художников и творческих коллективов из 23 стран мира. В 2023 году проведение Уральской индустриальной биеннале было отменено.

Анастасия Таначева

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