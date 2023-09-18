В приложение «Парковки Петербурга» добавили возможность поминутной оплаты

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга обновил приложение для оплаты парковок — теперь в нем доступна функция поминутной оплаты начиная с 60-ой минут, сообщили в комитете.

Там отметили, что в приложении появились следующие обновления: информация об имеющихся у водителя парковочных разрешениях, сведения об абонементах (месячных или годовых), возможность поминутной оплаты стоянки со второго часа стоянки автомобиля на парковочном месте, уведомления об окончании сроков парковочных разрешений и абонементов, информация о штрафах за нарушения правил стоянки в зоне платной парковки.

В комитете уточнили, что информация о начислении штрафов, завершении сроков действия абонемента или парковочного разрешения будет отображаться, если в настройках включить уведомления.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге из-за платных парковок могу увеличить штат мировых судей.

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