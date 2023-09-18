Арестован участок экс-главы кассационного суда на острове Поджабный

Октябрьский районный суд арестовал по ходатайству следствия земельный участок в Самарском районе города. Речь идет о территории на острове Поджабный, зарегистрированной на бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Копию постановления опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Участок арестован на период предварительного следствия, то есть до 25 октября текущего года. Также суд ввел запрет на распоряжение и отчуждение указанной территории. Александр Ефанов может обжаловать постановление в Самарском областном суде в течение 15 суток с момента вынесения решения.

До этого в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при приватизации муниципальных земель (40 га) на острове Поджабный в отношении руководителей ООО «Эра». Часть этих земель за 860 тыс. руб. у компании купил бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов, пишет депутат Александр Хинштейн.

Ранее совладельцем «Эры» был сын экс-главы кассационного суда Иван Ефанов. Одним из оснований для отставки Александра Ефанова стала проверка выкупа им части земли на указанном острове. В июне полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Хорс». Компанию также связывают с Александром Ефановым.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Силовики добрались до острова».

Георгий Портнов