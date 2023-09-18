Экс-депутат заксобрания не смог обжаловать штраф в 250 тыс. рублей

Оппозиционный политик Константин Окунев не смог оспорить в судебной инстанции штраф в размере 250 тыс. руб. за критику в соцсетях президента РФ Владимира Путина. Об этом господин Окунев сообщил в своем телеграм-канале, приложив копии документов решения суда.

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По данным суда, в мае 2023 года господин Окунев на своей странице в ВК разместил публикацию, которая содержала высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств президента РФ Владимира Путина. Ответчик в суд не явился.

В начале июня господин Окунев сообщал в своем телеграм-канале о поступившей ему повестке с требованием явиться в Дзержинский отдел полиции Перми для составления административного протокола. Нарушение закона полицейские усмотрели в одной из записей, опубликованной господином Окуневым в соцсети. По мнению полицейских, в записи господин Окунев негативно отозвался о президенте РФ Владимире Путине.

Напомним, в июле Дзержинский райсуд Перми признал Константина Окунева виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ, сообщается на сайте суда.

В прошлом Константин Окунев избирался в пермские органы власти. Господин Окунев был депутатом Пермской гордумы II созыва (1996–2000 гг.), заксобрания Пермской области III созыва (2001–2006 гг.), а также заксобрания Пермского края I созыва (2006–2011 гг.).