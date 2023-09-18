Житель Майкопа добровольно отказался от намерения вступить в ВСУ

Управление ФСБ России по Республике Адыгея объявило жителю Майкопа предостережение в связи с его попыткой совершить государственную измену, вступив в признанный террористическим и запрещенный в РФ «Легион "Свобода России"», сообщила пресс-служба управления. Мужчина добровольно отказался от своих планов и сообщил о них в ФСБ, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности.

По данным республиканского УФСБ, в сентябре 2022 года житель Майкопа под влиянием украинской пропаганды решил вступить в вооруженные силы Украины и воевать против российской армии. Мужчина сделал попытку связаться по телефону с подразделением ВСУ «Легион "Свобода России"». Первая попытка связаться с подразделением ВСУ, чтобы получить инструкции для перехода на подконтрольную ВСУ территорию, оказалась неудачной. В феврале 2023 года мужчина вновь позвонил представителям «Легиона» и передал им свои данные. После этого, испугавшись ответственности за содеянное, житель Майкопа добровольно сообщил о ситуации в управление ФСБ.

После проведения проверки в возбуждении уголовного дела о государственной измене было отказано, так как добровольный отказ от реализации подобных планов позволяет не привлекать гражданина к уголовной ответственности. Сотрудники ФСБ ограничились вынесением мужчине предостережения о недопустимости сотрудничества с украинскими спецслужбами.

Анна Перова, Краснодар