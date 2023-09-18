«Новапорт» может принять участие в торгах по продаже объектов в аэропорту Стрежевого

Гендиректор ООО «Аэропорт Томск» (входит в холдинг «Новапорт») Антон Перфильев сообщил о возможном участии предприятия в торгах по продаже объектов инфраструктуры аэропорта в Стрежевом (Томская область). «Мы аккуратно относимся к деньгам, поэтому все проанализируем и примем решение»,– прокомментировал господин Перфильев (цитата по «Интерфакс»).

Конкурсный управляющий томской компании «Промавиасервис» выставил на торги принадлежащую компании недвижимость в аэропорту Стрежевого на прошлой неделе. Лот включает ВПП протяженностью 2 км, газогенераторную, насосную станцию, авиационно-техническую базу, котельную, лабораторию ГСМ, контрольно-пропускной пункт, гаражи и другие объекты недвижимости. При этом здание аэровокзала аэропорта Стрежевой в лот не входит. Согласно отчету об оценке имущества «Промавиасервиса» от мая этого года, здание аэровокзала принадлежит ООО «Авиакомпания "Томск Авиа"».

Начальная цена лота составляет 510 млн руб. Торги запланированы на 31 октября. Победитель торгов после заключения договора купли-продажи будет обязан продолжить аэропортовую деятельность.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова