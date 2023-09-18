В Чапаевске чиновники незаконно продлили контракты с перевозчиками

Самарское УФАС выдало предупреждение администрации Чапаевска за нарушение закона о закупках. Чиновникам предстоит отменить продление контрактов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам до 30 ноября текущего года. Информацию разместил антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июле 2018 года мэрия Чапаевска подписала по итогам торгов контракты с ООО «Чапаевсктранссервис» и ООО «РУС-АВТО». Срок действия договоров составил пять лет.

В феврале текущего года чиновники изменили постановление о регулярных перевозках и пролонгировали договоры с указанными компаниями. Однако конкретный срок продления контрактов не был указан.

Георгий Портнов