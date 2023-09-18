Главврач Мариинской больницы ушел в отставку

Главный врач Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Антон Завражнов объявил о своей отставке, сообщила «Фонтанка».

По информации издания, временно исполнять обязанности главного врача будет заместитель главного врача по медицинской части Игорь Реутский. Сам господин Завражнов отказался развернуто комментировать свою отставку. «Значит у городского здравоохранения есть такая необходимость»,— сказал он журналистам.

Антон Завражнов занял должность главного врача Мариинской больницы 16 ноября 2020 года, в период пандемии короновирусной инфекции. До этого он возглавлял многопрофильную клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, а в Мариинскую больницу он перешел из клиники «СОГАЗ Медицина», где почти год отработал главным хирургом.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте