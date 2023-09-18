Елизавета Зубакина назначена генеральным директором «Нижегородской ярмарки»

Генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка» назначена Елизавета Зубакина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, прежний генеральный директор Максим Соловьев оставил пост по собственному желанию, его управленческие навыки будут востребованы в других проектах.

До своего назначения Елизавета Зубакина занимала пост директора по стратегическому развитию «Нижегородской ярмарки». К своим новым обязанностям она приступит с 19 сентября.

Елизавета Зубакина родилась в Нижнем Новгороде. Закончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Более 11 лет работала в нижегородском представительстве ИД «КоммерсантЪ», с 2014 года – в должности директора по развитию. С октября 2019 года — директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка».

Награждена благодарственными письмами губернатора и правительства Нижегородской области за добросовестный труд и развитие конгрессно-выставочной деятельности.

Андрей Репин