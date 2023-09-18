В переулке Чувашском в Ростове появится новый жилой комплекс бизнес-класса

ООО «СЗ ТеатралСтрой» приступило к строительству жилого многоквартирного комплекса в пер. Чувашком 13/123 в Ростове-на-Дону. Для строительства комплекса компания получила кредитный лимит в размере 1,3 млрд руб. в банке «Открытие», сообщает пресс-служба финансовой организации.

Сообщается, что жилой комплекс будет состоять из двух башен переменной этажности, объединенных стилобатом. Предусмотрено строительство подземного паркинга, ресторанов и магазинов. В доме будет 208 квартир общей площадью 12,5 тыс. кв. м. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТеатралСтрой» учреждено в Ростове в 2021 году. Компания специализируется на строительстве. Директором выступает Георгий Бердичевский. Уставной капитал предприятия в равных долях разделен между Георгием Бердичевским, Натальей Мухиной и Ульяной Туник. Убыток компании в 2022 году составил 8,3 млн руб., сведений о выручке нет.

По данным банка «Открытие», ООО «ТеатралСтрой» входит в группу компаний ADM Group. На сайте строительного холдинга сообщается, что под строительство ЖК «Театральный» отводится участок площадью 0,34 га. Этажность жилого комплекса составит от 9 до 26 этажей.

Анастасия Назарова