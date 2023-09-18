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Волонтер восстанавливает въездной знак в Рыбинск

Предприниматель и волонтер Максим Соловьев обновляет въездной знак в Рыбинск по Пошехонскому тракту. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков в соцсетях.

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

По словам господина Рудакова, волонтеру помогают деньгами и непосредственно работами по восстановлению. Рядом со знаком уже скосили траву, усилили саму конструкцию стелы и залили новое бетонное основание.

«Для реставрации знака использовали специальный состав, который проникает в трещины на глубину до 7 см и стягивает их — такой сейчас применяют в ремонте Волжского моста. Столкнулись с трудностями – поиском квалифицированных специалистов, готовых качественно восстановить объект. По словам Соловьева, работы осталось на неделю»,— написал глава города.

Объемные синие буквы с названием города также обновят, но цветовое решение стелы оставят прежним.

В администрации уточнили, что эта стела не находится на балансе города, поэтому не может быть отремонтирована за счет бюджета.

Алла Чижова

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