В центре Саратова предприниматель незаконно покрасил фасад дома-памятника

Комитет по архитектуре Саратова выявил факт незаконного изменения фасада многоэтажки в центре города, сообщила пресс-служба мэрии.

Нарушение нашли на ул. Сакко и Ванцетти. По указанному адресу расположена клиника «Маэстро стоматологии». На опубликованных чиновниками снимках видно, что обозначенным изменением в фасаде стала покраска в желтый цвет.

«Указанный многоквартирный дом входит в состав объекта культурного наследия местного значения «Здания Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института по разработке газопромышленного оборудования и обустройству газоконденсатных месторождений «ВНИПИгаздобыча», — говорится в релизе. Уточняется, что дома построили в середине прошлого столетия. На признанных памятниками объектах самовольное внесение изменений запрещено федеральным законом.

Комитет по архитектуре обратился в Арбитражный суд с требованием к собственнику привести фасад в прежний вид.

«Согласно правилам благоустройства, не допускается частичное изменение фасадов (частичное изменение цветового решения и (или) применяемых отделочных материалов), а также самовольное изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений», — отметили в сообщении.

Дарья Васенина

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