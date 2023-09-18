На строительство школы с детсадом в селе Новый Бердяш направят до 369 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 9 октября выберет подрядчика строительства школы на 90 мест с детским садом на 40 мест в селе Новый Бердяш Караидельского района, следует из информации на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 369,7 млн руб., финансирование проводится за счет средств бюджета республики.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2025 года. Площадь отведенного земельного участка составляет 2,3 га, площадь застройки — 2,8 тыс. кв. м. Подрядчик должен провести демонтажные работы (снос деревянной одноэтажной школы, туалета), строительные работы, смонтировать лифт, обустроить стадион, зону отдыха, теневые навесы и так далее.

Майя Иванова

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