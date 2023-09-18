Задолженность жителей Казани за ЖКУ составила 3,9 млрд рублей

Жители Казани задолжали за жилищно-коммунальные услуги 3,9 млрд руб. Об этом сегодня, 18 сентября, на деловом понедельнике заявил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Он обратился к «уважаемым казанцам с просьбой своевременно и в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные услуги».

Глава исполкома Рустем Гафаров, который вел совещание, назвал задолженность «большой суммой», которая могла бы позволить решить некоторые проблемы коммунального хозяйства.

Как писал «Ъ-Казань», власти заявили о готовности к отопительному сезону. Некоторые из 853 социальных объекта уже начали подключать к теплу. В 5520 жилых домах отопление пустят, когда среднесуточная температура наружного воздуха установится на уровне 8 градусов тепла. Еще 68 многоквартирных домов к настоящему времени не получили «паспорта готовности» к зиме.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"