Приоритеты развития обозначены

Совет директоров Управляющей компании «Метафракс Групп» принял программу развития АО «Метафракс Кемикалс» до 2027 года. Прогнозные капитальные вложения за этот период достигают 14 млрд рублей. При этом на 2024 год предполагается предусмотреть 2,3 млрд рублей.

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Программа технического перевооружения, реконструкции и развития АО «Метафракс Кемикалс» предусматривает реализацию проектов по реконструкции действующих и строительству новых производств, а также вспомогательных объектов, модернизацию действующих производств и приобретение основных фондов.

Существенный объем первоочередных работ планируется провести на объектах комплекса АКМ. В частности, запланировано техперевооружение установки короткоцикловой адсорбции (КЦА). Проект предусматривает установку теплообменника для охлаждения продувочного газа производства метанола. Это позволит снизить температуру продувочного газа до 35°С для повышения эффективности работы агрегата. Кроме того, планируется монтаж ярусной системы хранения меламина на складе, что позволит увеличить его емкость до 1,5 тыс. тонн, и монтаж станции отгрузки карбамида в биг-бэгах, нацеленный на расширение сферы потребления карбамида, в том числе для использования в сельском хозяйстве.

Еще одно приоритетное направление работы – мероприятия по улучшению эксплуатации производства метанола в условиях интеграции с комплексом АКМ. Также в числе приоритетов – техперевооружение и замена ряда участков водоводов, строительство криогенной установки разделения воздуха с дополнительным компрессором и осушкой для обеспечения цехов предприятия газообразным азотом и осушенным воздухом с учетом пуска комплекса АКМ.

В числе первоочередных мероприятий предусматривается приобретение двух новых тепловозов серии ТЭМ18ДМ в рамках обновления локомотивного парка, двух новых автобусов для перевозки персонала, автокрана КАТО SR 300 или аналога грузоподъемностью 30 тонн с длиной стрелы 30 метров, а также резервных роторов для компрессоров и насосов комплекса АКМ, формирование технически необходимого резерва.

Совет директоров Управляющей компании «Метафракс Групп» рекомендовал Обществу включить приоритетные проекты в инвестиционный бюджет 2024 года и вынести инвестиционные бюджеты данных проектов на утверждение органов управления АО «Метафракс Кемикалс».

Также совет директоров рассмотрел проекты развития автодорожной и железнодорожной инфраструктуры предприятия, техперевооружения установки кристаллизации производства формиата натрия, строительства сливоналивной эстакады на узле отгрузки раствора альдегидного морозостойкого, увеличение мощности и эффективности работы очистных сооружений, благоустройства территории и ряд других.

АО "Метафракс Кемикалс"