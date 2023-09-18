Инвестору предоставили участок под Уфой для строительства текстильной фабрики

Компания «Немо» получило без торгов участок в Уфимском районе площадью 2,9 га. Распоряжение об этом подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Участок расположен в селе Зубово, он предоставлен для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства фабрики по производству текстильной продукции и косметических средств для гостиничного бизнеса и туризма.

Администрации Зубовского сельсовета поручено заключить с компанией договор аренды земельного участка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Немо» зарегистрировано в селе Зубово в ноябре 2019 года. Бенефициаром выступает Константин Луконин. Основной вид деятельности компании — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. 2022 год общество завершило с 37 тыс. руб. чистого убытка.

Наталья Балыкова

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