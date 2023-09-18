Кубань заняла 14-е место в РФ по приверженности населения ЗОЖ

Краснодарский край занял 14-е место в рейтинге регионов РФ по приверженности жителей здоровому образу жизни (ЗОЖ). Результаты исследования опубликованы «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года рейтинговый балл региона составил 78,8. Годом ранее край набрал 76,7 балла.

Среди регионов ЮФО на самых высоких позициях оказались Калмыкия (четвертое место, 84,5 балла) и Адыгея (пятое место, 83,9 балла). Крым находится на 66-м месте (55,5 балла), Севастополь — на 51-й позиции (61 балл).

Первые три места рейтинга заняли Чеченская Республика (97,5 балла), Дагестан (97,2) и Кабардино-Балкария (90 баллов).

Анастасия Донскова

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