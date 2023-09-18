ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия

ЮНЕСКО в рамках 45-й сессии решила внести руины города Иерихон в Палестине в список объектов всемирного наследия, сообщила организация на странице в X. По словам помощника неназванного представителя ЮНЕСКО, объект включили в список после трехлетнего рассмотрения и в течение этого срока ни одна страна возражений не высказала.

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«На этом месте (на руинах Иерихона.— "Ъ") нет никаких останков поселений евреев или христиан. Это место доисторических останков»,— сказал AFP представитель всемирной организации. Агентство AP отмечает, что решение ЮНЕСКО может вызвать недовольство Израиля, который контролирует эту территорию и не признает территориальные претензии на нее со стороны Палестины.

Иерихон — один из древнейших городов мира, он расположен на севере Иудейской пустыни, в 30 км к северо-востоку от Иерусалима и примерно в 7 км к западу от реки Иордан. В его северо-западной части расположен археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами построек XI тысячелетия до нашей эры.

Лаура Кеффер