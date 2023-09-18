Telegram изменил алгоритмы поиска каналов для борьбы со спамерами

Мессенджер Telegram изменил настройки поиска групп и каналов — теперь приложение будет стараться учитывать в первую очередь реальных подписчиков. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. В компании рассчитывают, что это поможет бороться со спамерами.

В Telegram собираются определять реальных подписчиков по количеству платных аккаунтов с подпиской Premium, которые, как правило, закреплены за реальными людьми. Если ранее в алгоритме поиска вначале показывались каналы с наибольшим числом подписчиков, то сейчас выше будут стоять те каналы, у которых больше Premium-подписчиков. Однако голос Premium-подписчика, который присоединился к слишком большому количеству каналов, не принесет повышения рейтинга отдельного канала. Также новая система поиска отдает предпочтение результатам из страны пользователя.

Евгений Федуненко