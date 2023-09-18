Жителей Пензенской области приглашают поучаствовать в этническом видеоконкурсе

Правительство Пензенской области приглашает жителей Пензенской области поучаствовать во Всероссийском конкурсе этнического видеоконтента «МЫ». Проект реализуется при поддержке ФАДН России, уточнили в пресс-службе регионального кабмина.

Желающим принять участие предстоит снять видеоролик о национальных традициях и обычаях, самобытной культуре и истории народов России. Предлагают две основные темы: «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность». Предусмотрены пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеорепортажный ролик»; «Видеоклип»; «Документальный ролик».

Организаторы конкурса отмечают, что целью проекта является предоставление возможности «увидеть, понять и полюбить культуру разных народов». Авторы работ рассказывают о сохранении традиций, делятся неожиданными и интересными фактами, «секретами дружелюбия и единства».

Заявки принимают до 31 декабря этого года. Победители получат ценные призы и подарки.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.