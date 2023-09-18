В Самарской области расследуют падение ребенка в колодец

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

(ст. 238 УК РФ) в Самарской области. Основанием для этого стало падение ребенка в колодец в селе Обшаровка. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что вечером 11 июля текущего года шестилетний ребенок наступил на улице в середину покрышки колеса на листе фанеры, который закрывал отверстие колодца. В итоге фанера сломалась и ребенок провалился в люк.

В результате происшествия мальчик получил перелом плеча. Это было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование дела продолжается.

Ранее в Оренбуржье жительница Соль-Илецка была осуждена за мошенничество с жильем. городской суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима со штрафом на сумму 30 тыс. руб. Осужденная с адвокатом пытались оспорить это решение, но апелляционный суд оставил приговор в силе.

Георгий Портнов