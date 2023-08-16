Жительница Соль-Илецка осуждена за мошенничество с жильем

Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Соль-Илецка, осужденной за мошенничество (ч.2-ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле текущего года городской суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима со штрафом на сумму 30 тыс. руб. Осужденная с адвокатом пытались оспорить это решение, но апелляционный суд оставил приговор в силе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2019 и в марте 2020 года «женщина обманула потерпевших, организовала фиктивные сделки купли-продажи их жилых домов и земельных участков, убедила их, что через некоторое время имущество последних будет переоформлена на них обратно». В итоге недвижимостью потерпевших завладели третьи лица, а деньги от сделок получила осужденная.

Кроме того, в феврале 2020 года преступница убедила потерпевшую оформить на себя кредит. Она обещала вернуть взятые по договору деньги, но не сделала этого.

Ранее бывшая вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова не смогла оспорить взыскание с нее стоимости незаконно полученной трехкомнатной квартиры. Перед этим Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора области о взыскании с экс-чиновницы стоимости данного жилья в размере более 6 млн руб. Этому предшествовало обвинение Веры Башировой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, экс-чиновница, не являясь нуждающейся в жилье, незаконно приобрела право на принадлежащее области госимущество — квартиру в Оренбурге.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «С экс-чиновницы возьмут деньгами».

Георгий Портнов