В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве с документами по охране природы

Ранее судимая 43-летняя жительница Оренбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (ч.ч. 1-3, ст. 159 УК РФ) и покушении на него (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 159). Об этом сообщает прокуратура.

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«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с 9 августа 2016 по 28 декабря 2021 года обвиняемая как представитель организации подписала с чиновниками контракт на разработку природоохранной документации в сфере обеспечения экологической безопасности и нормирования негативного воздействия на окружающую среду. Заказчиками работ выступили администрации Романовский, Добринский сельсоветы Александровского района, Яманский, Студеновский, Сладковский сельсоветы Илекского района, Яснополянский, Бородинский, Степановский сельсоветы Ташлинского района,

а также МУП «Санитарная очистка» Сорочинска.

В итоге обвиняемая не исполнила взятых на себя обязательств и похитила деньги, считают силовики. Сумма нанесенного ущерба составила около 480 тыс. руб. На этапе следствия было арестовано имущество обвиняемой в размере более 650 тыс. руб.

Георгий Портнов