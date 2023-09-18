Учителей ОБЖ в Новосибирской области направили на военную подготовку

В Новосибирской области преподаватели основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры направлены на добровольные курсы военной подготовки. Они проходят в регионе с 14 по 27 сентября, сообщили в облправительстве. Обучение включает огневую, тактическую инженерную подготовку, тактическую медицину, управление беспилотными летательными аппаратами.

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«С этого учебного года произошли изменения в преподавании ОБЖ и БЖД: появился модуль по основам военной службы. Если преподаватель не обновил свои знания, в том числе с точки зрения практической подготовки, он будет недостоверен и некомпетентен»,– сказала врио министра образования Новосибирской области Мария Жафярова.

По данным облвластей, сейчас проходят обучение 15 преподавателей колледжей региона. В сентябре-октябре запланировано обучение еще двух групп преподавателей образовательных организаций.

Ранее власти региона сообщали об открытии центра военной подготовки для находящихся в запасе.

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Оксана Павлова