В Башкирии под суд пойдут четыре человека за организацию азартных игр

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия каждого в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и незаконном использовании объектов авторского права (ч. 2 ст. 146 УК РФ).

По информации «Ъ-Уфа», обвиняемыми являются 36-летняя Гузель Базарова, 21-летняя Ангелина Авдеева, 22-летняя Юлия Петрова и 35-летний Азат Саттаров.

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и регионального СКР, с марта 2022 по июнь 2023 года неоднократно судимая за аналогичное преступление Гузель Базарова организовала в Стерлитамаке игровой клуб, арендовав для этого две квартиры, где установила компьютеры со специальным программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры. Таким образом, правообладателям авторских прав был причинен ущерб на сумму 167 тыс. руб.

Остальные трое обвиняемых, как отметили в пресс-службах, были администраторами игровых клубов.

Незаконную работу заведений пресекли в июне 2023 года. Была изъята 21 единица игрового оборудования.

На имущество обвиняемых наложен арест. Юлия Петрова и Азат Саттаров признали вину.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд.

Венера Хисамова

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