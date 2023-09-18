Дело о ржавых водолазных костюмах для Росгвардии дошло до суда

Лефортовский райсуд Москвы начал рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении генерального и коммерческого директоров АО ПТС Сергея Хана и Тиграна Оганяна. Господина Хана обвиняют в хищении средств Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку водолазных аппаратов АВМ-450. Оборудование, в частности, использовалось водолазами, охраняющими Крымский мост. Частью материалов уголовного дела располагает РБК.

Сергей Хан, следует из материалов дела, вовлек в свою незаконную деятельность Тиграна Оганяна и неустановленных лиц. Как отмечает следствие, Сергей Хан и Тигран Оганян при формировании начальной максимальной цены контракта намеренно завысили себестоимость водолазных костюмов — на 108,6 млн руб. С 2018 по 2020 год компания заключила шесть госконтрактов на общую сумму 405,04 млн руб. Сергею Хану и Тиграну Оганяну предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

В 2021 году руководство Росгвардии выявило факт поставок некачественного водолазного оборудования по завышенной стоимости. Закупленные дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодны к использованию и проржавели, даже не коснувшись воды, писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Что касается должностных лиц, то материалы находятся в стадии доследственных проверок, речь идет о военнослужащих морского управления ведомства, которыми занимается военная прокуратура»,— рассказал господин Хинштейн РБК.

20 июня директорам АО ПТС было предъявлено обвинение в мошенничестве и нанесении Росгвардии ущерба в 108,6 млн руб. 17 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в суд.

Александра Горошилова