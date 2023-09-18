На территории трех хозяйств в Краснодарском крае установлен карантин из-за АЧС

В Краснодарском крае на территории трех сельскохозяйственных предприятий с 15 сентября введен карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона.

Согласно документу, очаги инфекции выявлены на территории земельного участка в Куйбышевском поселении Калининского района, в столовой ООО «Заря» в ст. Еремизино-Борисовской Тихорецкого района, а также в распределительном центре АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в Новороссийске.

На территории объектов запрещен ввозы и вывоз продукции, въезд и выезд транспорта, и посещение мест обнаружения инфекции посторонними.

Ранее сообщалось, что на Кубани в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани были локализованы вспышки заболевания африканской чумой свиней (владельцы ферм – компании «Импульс», «Новосергиевское» и «Агрокомплекс им. Н. Ткачева»).

Анастасия Назарова