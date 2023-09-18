В Тюменской области задержали мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков

В Тюменской области на Исетском кольце задержали 31-летнего жителя Иркутской области Василия Сороковикова, которые перевозил крупную партию наркотиков. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 12 сентября инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Фольксваген Пассат», которым управлял обвиняемый.

По данным суда, мужчина очень нервничал и инспектор ДПС решил провести досмотр автомобиля. «Его подозрения были не напрасны, под задним пассажирским сиденьем было обнаружено 3 пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик, общей массой около 3 кг, что является особо крупным размером»,- заявили в пресс-службе судебной системы.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Свою вину он признал и написал явку с повинной, указав, что вез наркотики из Москвы в Омск для продажи. по словам обвиняемого, на преступление он пошел из-за долгов, которые накопились по алиментам.

Обвиняемый был заключен под стражу, где пробудет два месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте