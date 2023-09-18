В Стрельне открылось новое общественное пространство, получившее название «Стрельнинская бухта», сообщает «Город+».

Торжественное открытие новой зоны отдыха на Нижней дороге прошло 16 сентября. Название для пространства выбрали жители Стрельны путем голосования. Здесь обустроили игровые и спортивные площадки, оборудовали скейтпарк. Для проведения праздничных мероприятий построен амфитеатр. Новый парк украсили арт-объектами и кинетическими скульптурами.

У берега залива обустроили пляжную зону: установили зонты, лежаки и раздевалки. Есть зона и для прогулок среди зелени, высаженной специалистами.

Площадь благоустроенной территории превысила 5,4 га. На проведение работ было выделено более 465 млн руб.

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