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В пяти поселениях Крыма проведут взрывоопасные работы

В пяти поселениях Крыма 18 сентября проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков в Telegram.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Ликвидация снарядов пройдет в поселке городского типа Октябрьское (с 13:00 до 15:00), в городе Старый Крым (с 11:00 до 13:00), в селе Вольное Джанкойского района (с 13:00 до 15:00), в районе затонувшего судна у мыса Тарханкут (с 12:00 до 18:00) и в селе Уварово Джанкойского района (с 10:00 до 18:00).

Господин Крючков призвал граждан сохранять спокойствие.

Анастасия Донскова

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