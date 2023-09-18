Адвокат командира «Ахмата» просит Бастрыкина возбудить дело о дискредитации ВС РФ

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро сообщил, что направил главе СК РФ Александру Бастрыкину заявление. В нем он просит возбудить уголовное дело из-за дискредитации российской армии, а также из-за попытки разжигания межнациональной вражды. Поводом для заявления стали публикации аудиосообщений в одном из Telegram-каналов. В сообщении говорилось о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа «Ахмат».

«Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации вооруженных сил РФ руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину»,— рассказал «РИА Новости» господин Шапиро.

Адвокат Шапиро отметил, что считает аудиосообщение сфабрикованным теми, кто «пытается посеять раздор внутри российских подразделений». Он призвал правоохранительные органы установить всех причастных «к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню».

Денис Шапиро считает, что аудиосообщение в Telegram-канале можно квалифицировать как публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ). По данной статье можно получить до семи лет лишения свободы.

Александра Горошилова