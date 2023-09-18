В суд направили дело о гибели работника на производстве в Апшеронском районе

В Апшеронский районный суд направили материалы уголовного дела о гибели сотрудника завода в Апшеронском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в марте текущего года один из рабочих предприятия был занят на сборке оборудования. При этом начальник цеха, ответственный за организацию безопасного проведения работ, выявил нарушения при сборке станка, однако не остановил подчиненного. В результате на рабочего обрушилась тяжелая конструкция, из-за чего мужчина погиб.

В отношении начальника цеха возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушения требований охраны труда ответственным лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигурант признал свою вину в совершенном преступлении.

Анастасия Донскова

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