Яхтсмен из Франции посетил Петербург

Французский турист стал единственным яхтсменом, который приплыл на яхте в Санкт-Петербург в 2023 году, сообщила «Фонтанка».

35-летний мужчина из провинции Коньяк около года готовился к путешествию, после чего, по его словам, шел каналами через Голландию, Кильским каналом, заходил в Англию, побывал в Дании, Швеции и Финляндии. Для плавания он использовал 12-метровую яхту Swan 38.

По оценке директора по развитию яхт-клуба «Форт Константин» Кирилла Разумова, до пандемии COVID-19 в петербургский порт заходили сотни туристов на парусных судах. В этом году здесь побывали три парусника, два из которых — перегонщики.

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