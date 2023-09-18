Бастрыкин запросил доклад об избиения 10-летнего мальчика сверстниками на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации об избиении 10-летнего мальчика сверстниками в Каменске-Уральском (Свердловская область). Как сообщалось ранее, инцидент произошел 15 сентября у ребенка разбита голова, диагностировано сотрясение мозга.

Согласно информации СКР, мальчик был госпитализирован с рассечением кожных покровов головы. Сообщается, что телесные повреждения причинены ребенку стеклянной бутылкой сверстниками, ранее нападавшими на других детей. Свердловские следователи начали проверку.

Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя свердловского следственного комитета Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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