На Урале ребенку диагностировали сотрясение мозга после избиения сверстниками

Следователи Каменска-Уральского начали проверку по факту избиения 10-летнего мальчика двумя сверстниками. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе дома по улице Парковой.

«Один из мальчиков подбежал сзади и повалил ее сына на землю, следом подбежал другой и ударил по голове стеклянной бутылкой»,— рассказала порталу E1.ru мама мальчика. По данным издания, у мальчика разбита голова, он госпитализирован. Ему диагностировали сотрясение мозга.

По словам мамы ребенка, до нападения пострадавший мальчик играл на детской площадке с другом и младшей сестрой.

Как отметила женщина, ранее ребенок, который избил ее сына, уже нападал на другого мальчика — друга пострадавшего. Нападавший ткнул ему палкой в глаз, из-за чего у него остался большой синяк. «Мальчики знакомые, но с ними не дружили, просто гуляют в одном дворе. Постоянно были на них жалобы от детей, не только от моих»,— отметила мама мальчика.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Также устанавливаются причины и условия произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка.

Полина Хабарова

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