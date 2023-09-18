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Коммерсантъ FM
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В Приморье не осталось подтопленных наводнением домов

В Приморском крае нормализуется ситуация после обширных наводнений. Как сообщило сегодня управление МЧС по региону, вода ушла из всех частных домов и подвалов многоквартирных домов. Остаются подтопленными только семь придомовых территорий в Дальнереченске.

Однако в двух пунктах временного размещения в Уссурийске и Артеме пока продолжают находиться 70 человек, в том числе 15 детей. «На реках Приморского края продолжается спад уровня воды. Остаются подтопленными берега рек Уссури, в среднем течении, Большая Уссурка и Илистая, в нижнем течении. Остальные реки в берегах»,— информирует ведомство.

В августе сильные дожди Приморском крае привели к масштабным наводнениям. 15 августа в регионе ввели режим ЧС регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня.

3 сентября на совещании под председательством полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева было заявлено, что всего от наводнений в Приморье пострадали 23 муниципалитета, в 105 населенных пунктах было подтоплено 5,6 тыс. жилых домов и 10,2 тыс. приусадебных участков, повреждено 46 мостов. От наводнения пострадало более 44 тыс. жителей края. Ущерб региону властями Приморья оценили в 10 млрд руб. Из-за наводнений погибли шесть человек.

Алексей Чернышев, Владивосток

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