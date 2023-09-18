Новосибирский минсельхоз сообщил об отставании темпов уборки урожая от прошлогодних

В Новосибирской области на 17 сентября скошено зерновых и зернобобовых культур на площади 467 тыс. га, обмолочено на 450 тыс. га, что составляет 29% от уборочной пощади, сообщил сегодня на оперативном совещании в облправительстве глава минсельхоза региона Евгений Лещенко.Текущая урожайность составляет 17,2 ц с гектара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Технических культур убрано на площади 22 тыс. га, или 8% от плана. «Отмечается существенное отставание темпов уборки урожая от прошлогодних»,– сказал господин Лещенко. В числе причин, осложняющих уборочную кампанию, он назвал «наличие зелени и второй волны сорняков».

Ранее минсельхоз области не исключал, что урожай зерновых в регионе может сократиться на 35% из-за жаркой погоды летом. По оценке ведомства, по итогам текущего года сельскохозяйственными предприятиями области будет собрано 2–2,3 млн т зерновых культур, что на 1 млн т меньше, чем годом ранее.

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Оксана Павлова