Гурманские будни

В театральной атмосфере

Новый ресторан Александра Оганезова Teatro открылся напротив здания ТАСС. Интерьер в стиле мид-сенчури, эклектики 1950–1960-х соединяет в себе модерн, простые конструктивные решения и ретродетали. Глянцевые деревянные панели на стенах соседствуют с винтажными светильниками, стульями из ротанга, бархатными диванами, полом в терракотовой палитре. Потолок украшен росписью со сказочными мотивами в стиле примитивизм, уравновешивает это интерьерное буйство строгая черно-белая графика Александра Могилевского, Анри Матисса и Павла Пепперштейна. В ресторане два зала и небольшой бар. Кухней заправляет Руслан Поляков (Remy Kitchen Bakery, Amy, Muse). Меню, как и интерьер, эклектичное, с французским и итальянским акцентами.

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Посещение ресторана можно совместить с походом в театр (рядом их минимум три). Например, легкий ранний ужин с одним из 26 видов розе (игристых и вин) с большим выбором холодных и горячих закусок. Например, заправленным соевым соусом и сухариками из темного хлеба тартаром, подающимся с конфитюром из карамелизированного лука со сливой; сыром камамбер, фаршированным трюфельной пастой с шампиньонами и микс-салатом из зелени с лимонным маслом; жульеном из краба, который неожиданно подается в слоеной французской булочке с малосольным огурцом. Из закусок, напоминающих о Франции, есть улитки в чесночном масле, пате, несколько видов риетов и яичный салат.

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В меню супов — классический луковый суп с запеченным сыром и большой гренкой. Рыбный — на манер супа буйабес с неотъемлемой его частью, густым чесночным соусом руй. В основных блюдах много Италии: авторское сливочное ризотто с чипсами из пармезана и креветками, которые подаются отдельно, паста паккери с лисичками или трюфелем. В меню горячего обнаруживается микс комфорт-фуда: тонкие куриные котлетки (три штуки) под лимонно-горчичным соусом с печеным мини-картофелем, бургер с чуть припущенным тунцом на классической булочке для бургеров, утиная грудка — два ее больших кусочка предложат со спаржей и печеным луком в мясном соусе жу.

Главный хит десертного меню, который покорит все девичьи сердца,— шоколадный бокс с французским тостом и мороженым, упакованным в тонкий слой молочного шоколада — надо разбить шоколад ложкой, чтобы добраться до сути.

Большая Никитская улица, дом 23/14, корпус 9 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Рыбный день в мясном ресторане

Почему бы и нет — решили в старейшем (существует с 1995 года) аргентинском мясном ресторане El Gaucho. Он воспитал не одно поколение мясоедов, стабильно держит качество и гордится фирменной подачей мяса.

Сейчас, когда мода стремительно меняется, El Gaucho решил открыть новую главу и представить и рыбное меню. Блюда из рыбы теперь представлены почти в каждом разделе и не лишены главной тематики ресторана — аргентинской.

На закуску предложат аргентинские воздушные жареные пирожки эмпанадас с сочным мясом краба и микс-салатом — в латиноамериканских странах это блюдо пользуется большой популярностью; крабовый салат — микс зелени, авокадо и томаты, красный лук и фаланги краба — заправлен только оливковым маслом. В супах — испанская рыбная похлебка кальдерета: бульон на основе сезонных овощей с мидиями, кальмарами, палтусом и семгой рекомендуют заказывать со свежеиспеченной фокаччей с песто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Королевские креветки Эмпанадас с крабом Стейк из лосося с запечеными помидорами Филе тюрбо с картофелем с соусом вьерж Гаспачо с крабом Крабовый салат Похлебка Кальдерета Следующая фотография 1 / 7 Королевские креветки Эмпанадас с крабом Стейк из лосося с запечеными помидорами Филе тюрбо с картофелем с соусом вьерж Гаспачо с крабом Крабовый салат Похлебка Кальдерета

Стейк из лосося, запекается с овощами (томатами, каперсами и спаржей) и подается в этом же сочном бульоне, который придает лососю особую пикантность. Филе деликатесной рыбы тюрбо подается с тонкими слайсами запеченного картофеля и французским овощным соусом вьерж. Морская тема будет неполной в этом меню без королевских аргентинских креветок. Их тут подают в сливочно-пряном соусе биск на основе панцирей креветок.

Улица Зацепский Вал, дом 6 Ежедневно, с 11:30 до 0:00

Ольга Карпова