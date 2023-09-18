В Одесской области сообщили о взрывах

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Страна». Председатель Одесской областной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях.

«Жители Измаильского района, отправляйтесь немедленно в укрытие и будьте там до конца воздушной тревоги! Это очень важно!»,— написал Олег Кипер в Telegram-канале.

Издание «Страна» сообщает, что наиболее активно системы ПВО работают в Измаильском районе на юге Одесской области. Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Измаиле.

Анастасия Ларина