Крупнейшие зарубежные клиенты российских брокеров (на 30.06.2023)

|
|Юрисдикция
|Количество клиентов всего (шт.)
|В том числе физлица (чел.)
|Активы (млрд руб.)
|Изм. за квартал (%)
|В том числе (млрд руб.)
|Денежные средства
|Ценные бумаги
|Кипр
|603
|15
|505,86
|-1,3
|11,33
|499,18
|Международные компании на территории САР
|20
|—
|133,58
|1227,0
|0,02
|145,68
|ОАЭ
|88
|5
|89,45
|42,0
|2,88
|73,80
|Великобритания
|142
|103
|82,58
|9,2
|8,44
|74,17
|Белиз
|21
|—
|56,21
|34,8
|8,41
|49,78
|Панама
|8
|—
|30,93
|722,6
|0,10
|30,84
|Белоруссия
|7111
|7049
|20,12
|-14,1
|1,16
|22,70
|Виргинские острова (Британские)
|99
|—
|19,73
|-48,0
|1,17
|18,48
|Казахстан
|3228
|3167
|16,23
|5,2
|8,51
|7,62
|Сейшелы
|21
|—
|14,48
|22,1
|0,17
|13,88
|Китай
|242
|238
|13,37
|2,4
|0,07
|13,29
|Сингапур
|11
|4
|13,19
|12,2
|0,12
|13,07
|Франция
|129
|127
|6,49
|10,4
|0,13
|6,35
|Швейцария
|51
|38
|5,70
|293,9
|0,08
|5,62
|Хорватия
|34
|34
|5,59
|25,8
|0,003
|5,58