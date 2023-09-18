Крупнейшие зарубежные клиенты российских брокеров (на 30.06.2023)

Юрисдикция Количество клиентов всего (шт.) В том числе физлица (чел.) Активы (млрд руб.) Изм. за квартал (%) В том числе (млрд руб.) Денежные средства Ценные бумаги Кипр 603 15 505,86 -1,3 11,33 499,18 Международные компании на территории САР 20 — 133,58 1227,0 0,02 145,68 ОАЭ 88 5 89,45 42,0 2,88 73,80 Великобритания 142 103 82,58 9,2 8,44 74,17 Белиз 21 — 56,21 34,8 8,41 49,78 Панама 8 — 30,93 722,6 0,10 30,84 Белоруссия 7111 7049 20,12 -14,1 1,16 22,70 Виргинские острова (Британские) 99 — 19,73 -48,0 1,17 18,48 Казахстан 3228 3167 16,23 5,2 8,51 7,62 Сейшелы 21 — 14,48 22,1 0,17 13,88 Китай 242 238 13,37 2,4 0,07 13,29 Сингапур 11 4 13,19 12,2 0,12 13,07 Франция 129 127 6,49 10,4 0,13 6,35 Швейцария 51 38 5,70 293,9 0,08 5,62 Хорватия 34 34 5,59 25,8 0,003 5,58