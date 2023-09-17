Белоруссия проведет масштабные военные учения в конце сентября

Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в конце сентября на территории его страны пройдут масштабные военные учения. В какой части Белоруссии проведут учения — не уточняется.

«В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение»,— сообщил Павел Муравейко в эфире гостелеканала СТВ. Он уточнил, что ориентировочно учения пройдут с 20 по 26 сентября.

Ранее сегодня о военных учениях объявило Минобороны Польши. Они прошли в восточной части страны недалеко от Варшавы. Учения длились один день, 17 сентября, в них задействовали новую военную технику, купленную недавно у США и Южной Кореи.

Анастасия Ларина