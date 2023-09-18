Нововоронежские атомщики сдали кровь в рамках благотворительной акции «Помоги делом»

84 работника Нововоронежской АЭС и предприятий Нововоронежа, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», стали участниками очередного этапа донорской акции «Помоги делом».

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Атомная отрасль, в т.ч. Нововоронежская АЭС поддерживает все направления благотворительности, понимая их значимость. Учитывая повышение интереса к донорству, мы даём своим сотрудникам возможность в этом реализоваться. Помощь нуждающимся реальным делом - особо важная социальная миссия», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Мобильный пункт Воронежской областной станции переливания крови развернули на базе ФГБУЗ «Клиническая больница №33» ФМБА России. К донорам атомной станции в этот раз присоединились сотрудники Технической академии Росатома. Перед процедурой у них измерили давление, гемоглобин, оценили общее состояние здоровья, а также взяли анализ на определение группы крови и резус-фактора.

В общей сложности участники акции сдали более 33 литра крови, которая отправится для помощи остро нуждающимся пациентам стационаров.

«Донорство полезно для профилактики всех «болезней накопления», а регулярная сдача крови способствует улучшению самочувствия. Всё это подкрепляется осознанием того, что твоя кровь помогла спасти чью-то жизнь. В первый раз я стала донором в ноябре прошлого года. Для меня это уже четвертая донация цельной крови, завершающая в этом году. Здорово, что теперь это можно сделать в Нововоронеже», - рассказала специалист по метрологии и стандартизации ТАР Кристина Поляруш.

Акция «Помоги делом» стартовала в городе атомщиков в 2021 году и с тех пор проходит на регулярной основе. За этот период нововоронежские атомщики пополнили областной банк более чем на 140 литров крови.

Следующий донорский день в Нововоронеже пройдет в декабре.